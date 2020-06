MAZAGRAN (MOSTAGANEM) : Mécontentement chez les demandeurs de logements sociaux

Hier, mardi 14 Juin 2020 et dans le contexte des problèmes qui se posent au niveau des programmes du logement social, un certain nombre de citoyens de Mazagran ont manifesté un mouvement de protestation et ce, en barrant la route reliant la commune de Mazagran à celle de Hassi Mamèche. Ils entendent ainsi attirer l’attention des autorités locales et de l’Etat sur l’urgence et la nécessité à trouver des solutions urgentes sur l’épineux problème du logement social qui pèse sur bon nombre de citoyens de Mazagran. Dans leur colère, ils ont exprimé leur refus total de toute éventualité d'accorder ces types de logements achevés à des bénéficiaires qui seraient étrangers à la daïra ou à leur Commune. Afin de débloquer la situation vers un retour au calme et à la sérénité, M. Yahmi Djillali, chef de la daïra de Hassi Mamèche, leur a exprimé son entière disposition à accorder un accueil aux citoyens protestataires indiquant qu’il est disposé à les recevoir, les écouter et prendre acte de leurs préoccupations qui seront portées au chef de l’exécutif de la wilaya pour la recherche de solutions raisonnables. En ce sens, il leur a affirmé que les logements prêts en question sont déjà attribués à des citoyens de la commune de Mostaganem, qui les ont bénéficiés avec des décisions de pré-affectation déjà en 2014, et il a confirmé que les bénéficiaires en question se sont acquittés de toutes les conditions de cahier de charges qui leurs ont été exigées.