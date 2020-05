MAZAGRAN (MOSTAGANEM) : La gendarmerie arrête 2 suspects en possession de stupéfiants

En service au niveau du rond-point reliant les deux routes nationales 17 entre les wilayas de Mostaganem et Mascara par la RN 17 et la 17A, reliant Mostaganem a Mascara et Relizane, les éléments de la brigade de gendarmerie de la Commune de Mazagran, lorsqu’un véhicule suspect, du type « Renault Mégane » a attiré leur attention. Celui-ci a été immobilisé et soumis à un contrôle ainsi que son conducteur, le dénommé « B L »,il a été découvert que ce dernier avait en possession six (06( comprimés de psychotrope, du type « Lyrica 300 mg », en plus d'un appareil "détecteur de métaux" réglementé, appartenant à la deuxième catégorie, interdit de possession sans autorisation délivrée par l'autorité compétente. Dans le même contexte, lés éléments de la même unité de gendarmerie ont pu arrêter une personne qui a attiré leur attention, lors d’une patrouille de routine dans la région, qui après avoir été fouillée, il s’est avéré en possession de cinq petits morceaux de Kif traité représentant un poids estimé à 0,8 gramme, ainsi que du papier à cigarettes de marque « Smoking »,ainsi qu’un paquet de cigarettes blondes, de marque « gauloises » contiennent onze (11) cigarettes de la même marque.Les deux (02) suspects en question ont été traduits devant les autorités judiciaires compétentes.