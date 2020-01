MAZAGRAN (MOSTAGANEM) : Installation du P/APC par intérim

Le Jeudi 02 janvier 2020, vers les coups de 15 heures, s’est déroulée la cérémonie d’installation officielle de M. Benzait Bencherif en tant que P/APC, par intérim de la commune de Mazagran. La cérémonie a été présidée par le chef de la Daïra de Hassi-Mamèche, représentant le wali de Mostaganem ,accompagné des autorités sécuritaires de la gendarmerie et de la police de Hassi Mamèche ,en présence d’élus locaux et de membres de la société civile .Rappelons que ce maire intérimaire a été désigné en remplacement de M. Mouloud Dahane, ex-PAPC élu de la liste FLN, de cette même Commune suspendu récemment par le wali de Mostaganem, Abdennour Rebhi, en application de l’Article 43 du Code Communal .Le nouveau locataire de l’APC de Mazagran, M.Benzaït Bencherif ,âgé de 68 ans, est un retraité de l’administration des impôts, où il a exercé notamment en qualité d’inspecteur des impôts, chargé du Service de l’animation des impôts et des enquêtes administratives ,auprès de la direction des impôts de la wilaya de Mostaganem. D’autre part, il est à noter qu’il est le 4ème élu de la liste FLN qui a remporté la majorité dans les élections locales qui eurent lieu en 2017.