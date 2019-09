MAZAGRAN (MOSTAGANEM) : Démantèlement d’un réseau de prostitution

Dans le cadre de ses activités de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à travers le territoire de compétence, le groupement de la brigade de la gendarmerie nationale de Mazagran a procédé en date du 28 août 2019 à mettre fin aux agissements d’une femme, dénommée CH. A, soupçonnée d'être à la tête d'un vaste réseau de prostitution et de trafic et commercialisation de psychotropes, à la cité ‘’Télégraphe’’, relevant de la commune de Mazagran a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps sécuritaire. En effet, agissant sur informations parvenues à cette brigade, faisant part d’une activité suspecte dans le domicile de la femme en question, l’appartement de cette dernière a été mis sous surveillance. Les gendarmes n'ont pas hésité à investir l’appartement transformé la nuit, en lieu de débauche. Cette opération a fini par l’arrestation de deux «faux» couples âgés de 21 à 28 ans en flagrant délit et à la découverte de comprimés de psychotropes de différentes marques. Après la procédure judiciaire d’usage, le groupe a été interpellé et sera présenté devant le procureur de la République du parquet de Mostaganem et sera jugé en comparution directe devant le tribunal des flagrants délits.