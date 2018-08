MAZAGRAN ET OUREAH : Les habitants déplorent les coupures intempestives d’électricité

Les habitants des 02 communes à savoir Mazagran et Ouréah, déplorent les coupures d’électricité qui sont devenues fréquentes et ce, depuis le début de la saison estivale. En effet, moment où l’énergie électrique est primordiale, plusieurs communes dans la willaya de Mostaganem souffrent toujours de coupures répétitives d’électricité. C’est le cas de la commune de Mazagran, ainsi qu’à Ouréah, où des centaines de familles résidant dans ces deux localités, souffrent depuis le début de la saison estivale du phénomène des coupures d’électricité et cela en dépit des assurances des responsables du secteur. Cette situation qui n’arrête pas d’irriter les habitants, à cause de multiples désagréments et pertes précisément pour les commerçants. « Je suis obligé de faire des ravitaillements chaque jour pour mon magasin, pour avoir des produits frais, je ne fais jamais de stock de peur des coupures d’électricité, car je risque de perdre des produits », dira le propriétaire d’un magasin de vente de produits alimentaires. Dans le même contexte, d’autres ont fait le choix d’acquérir des groupes électrogènes, pour parer aux coupures d’électricité et assurer la pérennité de leurs commerces, toutefois, ce n’est pas n’importe qui, qui peut se permettre ce luxe, des centaines de familles endurent toujours ce phénomène à chaque saison estivale. Force est de constater que des postes transformateurs ont été installés dans plusieurs zones de la willaya et même dans les zones périphériques pour mettre fin aux fluctuations d’alimentation en énergie électrique et la lutte contre les branchements illicites qui coutent très chers à la trésorerie publique.