MAZAGRAN : Colère des exclus de la liste des logts sociaux

Des dizaines de citoyens des localités de Mazagran dans la daïra de Hassi Mamèche, wilaya de Mostaganem, ont fermé les routes menant aux quatre directions de la ville de Mostaganem à l'aide de pneus brûlés, de pierres et des barricades , empêchant la circulation des véhicules durant les journées du jeudi et vendredi, et ce depuis des heures pour dénoncer à leur façon la contestation de la liste des logements sociaux .En effet, durant la matinée du jeudi dernier des citoyens se sont rassemblés devant le siège de la commune pour dénoncer la distribution injuste des logements sociaux à des personnes qui ne les méritent pas selon leurs témoignages. Les protestataires ont demandé des explications de la part du P/APC. Non convaincus la ‘’Silmia de Mazagran ’’ s’est transformée en une vague de colère , suivie par la fermeture de la route nationale n° 17 , reliant entre les communes de Mazagran et de Hassi Mamèche et d’autres routes avoisinantes , où des dizaines de citoyens, jeunes et moins jeunes, ont dressé des barrages ,des pneus ont été incendiés, ainsi qu'aux troncs d'arbres, paralysant ainsi le trafic routier ,en allant vers les communes de Hassi Mameche , Ain Nouissy et El Haciane. Ce sit-in violent a duré tard dans la nuit et s'est poursuivi jusqu'au vendredi matin, selon des témoins oculaires. Les services de sécurité ont tenté à eux seuls de contrôler la situation. Les manifestants sollicitent l'intervention du wali pour mettre fin à leur calvaire.