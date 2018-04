MAZAGRAN : Cadre de vie déplorable à la cité ‘’Benyahia Belkacem’’

Les habitants de la cité « Benyahia Belkacem », à Mazagran, se sont adressés à la presse, en dernier ressort, dans l’espoir de voir enfin leurs responsables locaux se remuer pour prendre en charge leurs doléances. Dans une correspondance, restée lettre morte, adressée par un habitant de la cité, il y a un peu plus de deux (02) mois, au Président de l’APC, avec copies conformes à la daïra de Hassi-Mamèche, à la Direction de l’Environnement et à la Direction de l’Urbanisme, celui-ci fait état d’un cadre de vie déplorable qui continue de se dégrader de jour en jour. Sur place, les habitants rencontrés se plaignent de la prolifération des chiens errants dans la cité, faisant peser une menace quotidienne sur leurs enfants. Ils citent également l’émergence au beau milieu des habitations d’une décharge sauvage où s’amoncellent toutes sortes de détritus. Ils déplorent aussi l’absence d’éclairage public, l’insuffisance des bacs à ordures et l’état lamentable des avaloirs.