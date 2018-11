MAZAGRAN : 69 milliards pour le développement local

La commune de Mazagran vient de bénéficier pour l’année en cours d’une enveloppe financière de l’ordre de 690 millions de dinars pour la réalisation de divers projets de développement, dans le cadre d’aide du fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales. Ce montant a été réservé pour le raccordement de 920 foyers au gaz naturel pour les ménages des quartiers ‘’les jardins ‘’et ‘’le Télégraphe’’ et ceux de la localité d’Ouréah. Une autre somme a été attribuée pour la réalisation et l’entretien de réseaux d'éclairage public dans plusieurs lieux de la commune pour un coût de 20 millions de dinars pour les quartiers cités. Quant à l’aménagement des routes, un montant de 492 millions de dinars a été retenu, a-t-on ajouté selon une source de la wilaya. Notons au titre de développement local que deux réseaux d’assainissement ont été mis en service au cours de cette année au niveau des cités urbaines ‘’le Télégraphe ‘’ et ‘’Benyahia Belkacem’’ pour un coût de 25 millions de dinars, alors que le taux de raccordement au réseau d’AEP est de 100 % grâce aux projets dont a bénéficié la commune ces dernières années. La ville a également bénéficié de 12 projets, dont 5 concernent l’amélioration urbaine de la cité AADL, du boulevard principal de Mazagran et son aménagement pour 83 millions de dinars, et 7 autres pour la réalisation de stades de proximité de football dont 2 sont en cours d’aménagement pour un coût global de 70 millions de dinars.