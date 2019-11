MAWLID ENNABAWI : Sensibilisation sur les dangers des produits pyrotechniques

Une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies, a été lancée lundi par la Protection civile à l'occasion de la célébration de la fête du Mawlid Ennabawi. Cette campagne, qui porte notamment sur les différents risques générés par l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies, en particulier sur les enfants, est menée en milieu scolaire et à travers les réseaux sociaux, précise un communiqué de la Protection civile. A cet effet, les parents sont appelés à expliquer à leurs enfants les dangers de ces produits prohibés, tels que les risques d'explosion dans la main, les brûlures, la perte de la vue ou de l'audition, outre les incendies que peuvent provoquer ces produits. La même source rappelle qu'il est strictement déconseillé de projeter produits pyrotechniques sur les personnes, les voitures, les stations d'essence, et les habitations, ainsi que près des hôpitaux et des cliniques. Il s'agit également de la manipulation des bougies et cierges qui doivent être placés sur des supports stables et non inflammables, leur emplacement doit être loin des tentures et meubles afin d'éviter le déclenchement d'incendies. Il est aussi recommandé d'entreposer bien les bougies, les allumettes et les briquets, de les garder hors de portée des enfants et surtout de ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance.