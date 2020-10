MAWLID ENNABAWI : Extinction de 07 incendies domestiques et feux de forêts dans 3 wilayas

Les unités de la Protection civile sont parvenues à circonscrire sept incendies domestiques et feux de forets déclenchés suite à l’utilisation de pétards et de bougies et à transférer une personne atteinte à l’œil, et ce dans les wilayas d’Alger, Chlef et Sétif, a indiqué un communiqué de la Direction générale. A Ténès (Chlef), un incendie a été circonscrit dans un domicile et un jeune âgé de 19 ans, atteint à l’œil droit, a été transféré, a indiqué la cellule de l’information. Dans la wilaya de Sétif, un autre incendie a été maîtrisé dans un domicile sis dans la commune de Bir El Arch (Sétif) suite à l’utilisation de pétards. A Alger, les unités de la Protection civile ont procédé à plusieurs opérations d’extinction d’incendies déclenchés dans des domiciles sis dans plusieurs communes, à l’instar d’El Biar, Birtouta, Ain Benian, Belouizdad, Gué de Constantine, Alger centre et El Harrach. Ces incendies ont été causés par l’utilisation de pétards, conclut le communiqué.