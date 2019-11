MAWLID ENNABAOUI : Net recul de la vente des produits pyrotechniques à Oran

A deux jours de la célébration de la fête du Mawalid Ennabaoui cette année, grâce au travail d'interception effectué par les services de sécurité et du commerce, notamment les différentes saisies de produits pyrotechniques opérées par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale en compagnie de ceux des douanes, les étals des produits pyrotechniques ne sont pas très nombreux comme les années précédentes, toutefois quelques vendeurs de produits pyrotechniques, bien qu'ils sont une petite minorité, ont été dénombrés . Le rush et le brouhaha habituels la veille de la célébration du Mawlid Ennabaoui au Marché de Médina J'dida et à la rue des Aurès ex la bastille au cœur du centre-ville font défaut cette année. En effet, ni le nombre des étals, ni les quantités de marchandises qui attiraient avant , jeunes et moins jeunes ne sont les mêmes que ceux auxquels étaient habitués les vendeurs et les acheteurs, venus presque de toutes les wilayas de l'ouest du pays pour s'approvisionner en prévision ‘’d'une nuit de folie’’. Jadis, appelé "marché de gros des pétards", les lieux semblent s'accommoder avec "la baisse de la marchandise cette année" d'après ce qui ressort des discussions entre les propriétaires des étals et les clients.Toutefois, ces produits pyrotechniques sont strictement déconseillés de les projeter sur les personnes, sur les voitures, les stations d’essence, et les habitations notamment, prés des hôpitaux et cliniques. Par ailleurs, la manipulation des bougies et cierges doit tenir compte des consignes de sécurité. Il est conseillé d'utiliser les mèches incandescentes surtout au niveau des immeubles en raison du risque d'incendie. En effet, l’approche de la célébration de l'événement de la naissance du prophète (QSSSL), occasion de piété et de recueillement, est le plus souvent dévoyée de son objectif, chacun de nous doit s'inspirer de sa pure Sira et non de lui substituer les manifestations et comportements aux antipodes des valeurs et principes religieux; exprimés avec force , bruits et détonations, sources d'accidents dramatiques et autres incendies mettant en péril aussi bien les vies des habitants que leurs biens et de nuisances en tous genres que sont contraints de supporter les vieilles personnes, les personnes malades, les enfants, les femmes enceintes… etc.; nous mettent face à la responsabilité d’assurer une large médiatisation des risques générés par ces produits dangereux.