MAUVAISE QUALITE DU RESEAU INTERNET : Feraoun pointe du doigt la formation des cadres

En réponse aux préoccupations des membres de la Commission des transports, des transmissions et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mme. Feraoun a indiqué que les efforts déployés pour améliorer les services postaux et accélérer le débit d’internet qu’elle a qualifié de « grand défi » pour le secteur, la ministre a affirmé que le problème majeur à l’origine du retard enregistré dans la concrétisation des projets prévus était le manque de formation des cadres, soulignant que les diplômés de l’université algérienne « reçoivent une formation strictement théorique ». Abordant, par ailleurs, le faible niveau des services au niveau d’Algérie Poste (AP), la ministre a imputé cette situation aux « conditions financières difficiles qu’a connues l’entreprise ces derniers années, au recrutement anarchiques et au départ à la retraite de plusieurs travailleurs ».