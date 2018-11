MAUVAISE GESTION DU DOSSIER DE L'EMPLOI : Le ministre du travail menace de sévir

Des mesures "strictes" seront prises dans le cadre de la loi contre "tout agent administratif dont sont établis la mauvaise gestion et le non respect des règles d'équité et de transparence en vigueur ainsi que des instruments juridiques encadrant le marché de l'emploi, que ce soit dans les wilayas du Sud ou autres", a précisé le ministre lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, tenue sous la présidence du président de l'APN, Mouad Bouchareb, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda. Affirmant qu'il sera intransigeant à l'égard des auteurs de ces dépassements, M. Zemali a fait état de sanctions déjà prises, sur la base de preuves et de faits matériels, à l'encontre de cadres et de fonctionnaires ayant enfreint les règles de transparence dans la gestion des offres d'emploi. Ces mesures vont du renvoi devant la commission de discipline, à la cessation des fonctions et même à des poursuites en justice dans certains cas, a-t-il déclaré précisant que ces sanctions ont été prises suite à la constatation de disfonctionnements et de dépassements à l'occasion d'opérations d'inspection et de contrôle par les cadres de l'inspection générale du ministère.