MATERIEL DE LA SONELGAZ FABRIQUE EN ISRAËL: L’affaire devant la justice

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a affirmé, à Alger, que “l’affaire d’importation de matériel fabriqué en Israël” destiné à la centrale électrique de Boutlelis (Oran) est devant la justice, précisant que le matériel a été importé par une société mixte franco-américaine Cegelec/General Electric, et que la société algérienne d’engineering CEEG (filiale de Sonelgaz) a traité l’affaire “avec sérieux et professionnalisme”. “L’Algérie comptent parmi les rares pays dans le monde qui n’ont pas de relations avec Israël et elle a de tout temps soutenu la Palestine”, a précisé le ministre.