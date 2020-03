MASQUES MEDICAUX : 50 millions d’unités bientôt disponibles

Les disponibilités des masques médicaux devront atteindre 50 millions d’unités « assez rapidement », grâce à la production localement de 11 millions d’unité et à l’importation en cours de 15 millions d’unités, en plus des stocks initiaux, estimés à 45 millions d’unités mais dont une bonne partie a été déjà distribuée depuis le début de propagation du coronavirus, a indiqué le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, rapporte la Radio nationale citant l’Agence officielle. M. Benbahmed fait savoir que la production nationale de ces masques pourrait être augmentée à 500.000 unités/jour pour répondre aux besoins en la matière. « Sur les 11 millions d’unités produites, 7 ou 8 millions sont répartis sur les hôpitaux et près de 2 millions se trouvent au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) », a-t-il détaillé. « En Algérie, nous avons la chance, par rapport à d’autres pays de la région, d’avoir des producteurs de masques, des producteurs de gels hydro-alcoolique et des producteurs de médicaments liés à cette pandémie », a-t-il observé. Selon le ministre, l’Algérie possède quatre (4) producteurs de masques médicaux ainsi qu’une douzaine de fabricants de solutions hydro-alcooliques publics et privés. Concernant les masques médicaux, M. Benbahmed a fait savoir que ceux-ci avaient commencé à être très exportés illégalement dès l’apparition du coronavirus en Chine, ce qui a nécessité l’intervention des pouvoirs publics pour faire cesser les réseaux illégaux d’export de ce produit.