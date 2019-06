MASCARASIDI ABDELGHANI ( TIARET ) : 40 milliards pour la réalisation d'un lycée

Une commission diligentée par le wali de Tiaret, vient d'opter pour des opérations de choix de terrain et ce pour la réalisation de 2 lycées, lesquels seront programmés a être opérationnels durant la prochaine année scolaire 2020/2021,lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par la cellule de communication relevant du cabinet du wali. Le communiqué indique que la première commune ciblée par ce nouveau projet, est celle de Sidi Abdelghani, relevant de la daïra de Sougueur, et située à quelques 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret ,qui vient de bénéficier d'une enveloppe financière consistante estimée à 40 milliards et d'une vaste superficie de 12.000 m2,prête à accueillir ce grand équipement public qui serait d'un impact économique très important pour les familles qui vivaient le calvaire, en l'absence de moyens humains et matériels. Concernant la commune de Sebaine, relevant de la daïra de Mahdia, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, le wali a instruit aux autorités locales et responsables locaux de solutionner le problème de l'assiette foncière et de définir le choix dans les plus brefs délais ainsi que veiller au choix des entreprises de réalisation et bureaux d’étude .Enfin pour clore une visite qui l'a mené à l'auberge "Eziat Ahcene, le wali a mis l'accent sur l’élaboration d'une fiche technique pour la réhabilitation de l'auberge portant le nom, en honneur à l'ex Wali de Tiaret: Mr Ahcen Eziat, décédé des suites d'une longue maladie. Ces 2 lycées, faudrait-il le rappeler, seront d'un impact salutaire pour les 2 communes qui ont vraiment vécu des calvaires ennuyeux et plus particulièrement si l'on sait que 82% des familles résidentes dans ces 2 communes sont pauvres et que leurs poches, ne peuvent pas répondre aux nouvelles conditions de vie.