MASCARA : Vers la réception de 5400 logements sociaux en 2021

5.400 logements sociaux répartis sur 13 communes, dont la plus grande partie se trouve au niveau du chef-lieu de la wilaya de Mascara, sont en cours d’achèvement avec des taux d'avancement de travaux variant d'un projet à un autre, a déclaré Mohammed Saber, le directeur de l'office de la promotion et de la gestion immobilière de la wilaya de Mascara. Ces projets, selon lui, devraient être achevés et réceptionnés durant l'année prochaine, pour permettre aux services des daïras d’établir les listes des bénéficiaires, sachant qu'il s'agit de la dernière partie du programme de 13 mille logements sociaux. Par ailleurs, le directeur de l'OPGI, a parlé d'une campagne de sensibilisation entamée par ses services, pour pousser les citoyens qui ont bénéficié de logement sociaux, à s’acquitter de leurs dus, une campagne qui s’avéra fructueuse dans la mesure où un grand nombre de retardataires ont répondu présents. Selon toujours monsieur Saber Mohammed, les créances s'élèvent à la fin du mois de novembre dernier, à plus de 38 milliards 700 millions de centimes. Un chiffre suffisant, dit-il, pour réaliser 130 autres nouveaux logements. Il déplore par ailleurs, que plusieurs dossiers de mauvais payeurs, ont été déposés au niveau de la justice, qui a décidé l'expulsion pour certains et la saisie pour d'autres. D'autre part, Il a été question de l'ouverture d'autres agences commerciales de proximité à Mohammadia, Mascara, Oued-Taria et Ain-Fekan.