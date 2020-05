MASCARA : Une septuagénaire lance un appel de détresse

S. Kheira, une dame âgée de 73 ans victime récemment d’un AVC, d’une Cavite paramancephilique gauche et d’une Sylvine, est paralysée à 100%. Lors de son passage devant la Commission au niveau de la DAS, elle a eu 70%, après recours. Les membres de cette commission, affirme sa fille, ont reconnu leur erreur et lui ont fixé un autre rendez-vous pour 5 mai 2020, mais ce rendez-vous ajoute la fille n’a pas eu lieu, personne confinée, malgré que la malade s’est présentée dans des conditions difficiles, puisqu’elle se déplace avec des couches. Cette dame qui est prise en charge par sa fille en plus de sa famille, ne peut subvenir à ses besoins sanitaires et pécuniaires, elle lance un appel aux autorités pour une éventuelle prise en charge. Cette dame ne perçoit aucune pension.