MASCARA : Une rencontre régionale sur l’import-export

La Chambre du Commerce et de l’Industrie de la wilaya de Mascara a organisé une rencontre régionale sous l’égide du wali au niveau du palais des congrès de la wilaya sur le commerce extérieur et les modalités encourageant l’exportation et les mécanismes de l’importation. Cette journée a été animée par plusieurs intervenants qui ont axés leurs sujets sur les modalités prises dans l’exportation, les bases de l’import-export, le système d’aide et de développement de l’exportation hors hydrocarbures et la participation des assurances sur les crédits du commerce National et International. La plus grande partie de la journée a été consacrée aux nouvelles dispositions concernant le registre du commerce et les modalités d’exercice des activités d’importation pour la revente à l’Etat, et le contrôle mixte des produits importés au niveau des Frontières. Cette journée a permis aux intervenants d’aller chacun de sa manière pour exposer les nouvelles dispositions et aux opérations économiques de poser leurs questions sur les nouvelles règles mises en application et les conséquences qu’elles peuvent engendrées sur le terrain. Le débat était constructif et a permis des orientations et des facilités pour les opérateurs qui sont à la recherche de moyens adéquats pour pouvoir investir le marché Mondial.