MASCARA : Une mission médicale chinoise à la maternité urbaine

Après un besoin si pressant qui se faisait sentir en matière de médecins gynécologues en particulier, la direction de la santé de Mascara a été obligée de faire appel aux médecins privés en vue d’assurer une permanence au niveau des maternités et autres salles d’accouchement. Face à ce manque flagrant en gynécologues et pour pallier aux insuffisances pressenties, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière vient de dépêcher une mission médicale chinoise, composée de quatre spécialistes gynécologues, un anesthésiste réanimateur, un cuisinier et un interprète. Cette mission de médecins a été affectée à la maternité ‘’Mère et Enfant’’ de Mascara où ces derniers entameront leurs fonctions à partir de samedi prochain, ce qui va sans doute soulager les populations de la wilaya de Mascara.