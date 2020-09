MASCARA : Une gare routière non entretenue

La gare routière de Mascara est restée fermée depuis la mise en application du confinement dû, au Covid-19 et ses lieux sont restés à l'abandon, pendant plus de six mois. Après sa réouverture il y a environ un mois, devant les bus desservant les daïras et les communes de la wilaya, aucune opération de nettoiement n'a eu lieu. L'infrastructure ressemble à une bâtisse à l'abandon, pourtant le protocole sanitaire exige le nettoiement, et la désinfection à chaque fois que c'est nécessaire. Les commerçants qui exercent dans cette gare dont les propriétaires de cafés, restaurants et pâtisseries ne respectent pas le protocole sanitaire et exposent les voyageurs à la contamination. Ils doivent chaque matin effectuer une opération de nettoyage et un lavage à grande eau pour épargner à leurs clients toute contamination au coronavirus.