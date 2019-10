MASCARA : Une formation sur l’environnement pour les journalistes

Un programme a été initié entre le Ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables et le Ministère de la Communication dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre les deux départements ministériels avec comme but de permettre aux journalistes d’acquérir et d’approfondir leurs connaissances sur la préservation, l’entretien de l’environnement et son développement durable de sorte à leur permettre de contribuer à l’instauration d’une culture environnementale par une sensibilisation continue de la protection de l’environnement. La formation est sanctionnée par cinq thèmes retenus à savoir : Conservation de la biodiversité, la Gestion intégrée des déchets, l’Economie verte et les énergies renouvelables, l’Education environnementale pour un développement durable, la production propre et la consommation durable. Cette formation est encadrée par le conservatoire National des formations à l’environnement (CNFE) àa travers la Maison de l’environnement de la Wilaya de Mascara et dispensée par des experts spécialisés dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelable choisis au niveau local. La formation réalisée va permettre à terme, la constitution d’un vivier de journalistes spécialisés en environnement pour permettre la création d’une plateforme de communication. De part le fait de formation du cycle, les organisateurs au niveau de la Wilaya en particulier à la Maison de l’environnement qui n’ont ménagé aucun effort pour offrir un climat agréable et les bonnes conditions de réception et de prise en charge pour le bon déroulement de la session. Selon le programme, les moyens mis en place, les modules choisis, l’encadrement désignés, les participants ont lors de cette session exprimés leur totale satisfaction.