Mme Chentouf Mokhtaria, représentante du parti FLN vient d’être élue sénatrice pour la wilaya de Mascara avec 246 sur 689, suivie par les élus, M. Baatoche Saïd et M. Ameur Sid Ahmed représentant respectivement le RND et le MSP et un score de 74 points nuls. L’opération des élections s’est déroulée durant toute la journée du samedi pour être achevée vers le tard et s’est déroulée dans une atmosphère calme et sereine sans aucun incident.