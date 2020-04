MASCARA : Une course contre la montre à l'ADE

Dans le cadre de sa gestion en cette période de pandémie du coronavirus, et en application des instructions du ministère de tutelle, l’unité de Mascara de l'Algérienne des Eaux a tracé un programme spécial pour assurer la continuité de ses services, et participer à limiter la propagation de ce virus, à savoir ; par l'assurance de la stabilité de distribution en eau potable, et la communication permanente avec l’ensemble des abonnés. Ainsi, un système de production composé des eaux souterraines, superficielles et des eaux de mer dessalée est mis en place. des interventions sont programmées en cas d’incident par la mobilisation de camions citernes pour assurer la distribution de l’eau à domicile, et en cas d’incident ou de besoin, une équipe d’astreinte est disponible durant les weekends, jours fériés et après les heures de travail. Un stock minimum en pompes et pièces hydrauliques est assuré pour l’intervention à temps en cas de coupures d’eau et 25 équipes d’intervention sont mobilisées de jour comme de nuit pour la réparation d’une moyenne de 50 fuites par jour. Et afin d'assurer aussi la bonne qualité de l’eau, une opération de nettoyage, de désinfection de l’ensemble des points de production et de distribution de 266 réservoirs est en cours et qui intervient juste après l’achèvement de la deuxième opération de l’année écoulée ainsi que le renforcement du contrôle quotidien de la qualité des eaux, par des analyses bactériologiques et physico-chimiques pour atteindre 312 tests quotidiennement.