MASCARA : Une arrestation et saisie de psychotropes à Sig

Les éléments de la BPJ relevant de la sûreté de daïra de Sig à Mascara ont réussi à neutraliser un trafiquant, avec la saisie de 51 comprimés hallucinogènes de divers types et d’une somme d’argent, revenu de ce trafic illicite, ainsi que quatre armes blanches prohibées, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du suspect âgé de 30 ans à partir de son domicile familial situé dans un quartier de la ville de Sig. Le domicile en question a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir 51 comprimés pharmaceutiques de divers types, d’une somme d’argent et de quatre armes blanches prohibées. Le mis en cause a été conduit au siège de la sûreté de daïra où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice.