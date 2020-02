MASCARA : Une arrestation et saisie de kif et d’hallucinogènes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la quatrième sûreté urbaine ont arrêté un trafiquant âgé 21ans, avec la saisie d’une quantité de kif traité et de comprimés hallucinogènes, ainsi qu’une arme blanche prohibée et une somme d’argent, lors d’une descente dans la ville de Mascara. L’arrestation est intervenue, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du suspect qui revendait ces substances toxiques au sein des jeunes de la ZHUN 12, en utilisant son domicile familial pour stocker ces substances. Les procédures légales ont été accomplies pour la perquisition du domicile du suspect, ce qui a permis de l’arrêter et de saisir une quantité de 4,65 grammes de kif traité et 27 comprimés hallucinogènes, ainsi qu’une arme blanche prohibée utilisée dans le découpage et la préparation à la vente des substances toxiques et une somme d’argent. Le mis en cause a été conduit au siège de la quatrième sûreté urbaine où une enquête a été ouverte sur les faits qui lui sont reprochés. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice et placé en détention.