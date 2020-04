MASCARA : Un tunnel désinfectant à l'entrée de l'hôpital "Meslem Tayeb"

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie covid-19, l'établissement public hospitalier "Meslem Tayeb" de Mascara vient de se doter d'un tunnel désinfectant, un don d'une association caritative activant au niveau de l'université de Mascara, et dont le nombre des membres est 150 étudiants et adhérents et dont les activités consistent outre la sensibilisation contre le coronavirus, à la distribution des couffins pour les nécessiteux, et des moyens de protection contre le virus pour les personnels de la santé. Ce tunnel désinfectant, un équipement artisanal devenu un passage obligatoire, fixé à l'entrée principale dudit hôpital, permet aux rentrants et sortants, les employés entre autres de se désinfecter.