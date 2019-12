MASCARA : Un trafiquant arrêté et 88 psychotropes saisis

Dans le cadre de leurs campagnes de lutte contre le trafic illicite de substances psychotropes, les éléments de la Brigade de Recherches et d’Intervention relevant du Service de Wilaya de Police Judiciaire à la Sûreté de Wilaya de Mascara ont réussi à arrêter deux individus âgés de 29 et 31 ans, avec la saisie d’une quantité de 88 comprimés et d’une somme d’argent revenu de cette activité illicite. L’opération a eu lieu suite à des renseignements parvenus à la Brigade au sujet de l’activité illégale d’un suspect au niveau du Faubourd Sidi Mouffok. Les mesures légales ont été prises, et le suspect a été placé sous surveillance après avoir été arrêté à bord d’une motocyclette qu’il utilisait pour transporter et revendre les substances psychotropes. Il se trouvait en possession d’une quantité de 88 comprimés d’Ecstasy et d’une somme d’argent au moment de son arrestation. Il a été conduit au siège de la Brigade où l’enquête a permis d’identifier son fournisseur qui se trouve en fuite. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle, il a été présenté par devant la justice qui a ordonné son placement en détention. Notons qu’un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de son complice.