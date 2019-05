MASCARA : Un promoteur arnaque ses souscripteurs

Un promoteur d’Oran qui avait réalisé un projet de 146 logements au niveau de la ville de Mascara s’est éclipsé après avoir soutiré à ses souscripteurs plus de 5 milliards de centimes, selon certaines sources. Ce dernier semble avoir pris la poudre d’escampette et avoir quitté depuis longtemps le territoire national vers l’Espagne. Les bénéficiaires des futurs logements se sont donnés rendez vous pour déposer plainte afin de préserver le site ainsi que le matériel qui s’y trouve et prendre possession des ateliers du chantier, pour être préservé du vol jusqu’à leur remise à un nouveau promoteur qui prendra possession du chantier et assurera la fin des travaux. Ces malheureux bénéficiaires semblent être à l’ abri et s’estiment être heureux puisque le taux d’avancement des travaux est appréciable.