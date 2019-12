MASCARA : Un parc illicite sur un espace de l’APC

Les transporteurs Publics ont créé un parc à leur convenance sur un espace appartenant à l’APC et sans contrepartie, en plus ils laissent des tas d’ordures gratuitement. En effet, chaque jour une cinquantaine de véhicules de tous genres viennent pour prendre place toute la journée sur un espace aménagé à proximité du rond-point de Khessibia, gratuitement et les propriétaires de ces véhicules profitent pour nettoyer leurs engins et le soir, laissent un tas d’ordures sur place, que les riverains endossent à l’APC et l’accusent de ne pas faire son travail. Les élus ferment les yeux sur les biens de l’APC, pourtant ces espaces sont une valeur ajoutée pour la gestion de l’APC qui se trouve dans le besoin pour réaliser ses projets.