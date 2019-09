MASCARA : Un palmier ‘’écrase’’ une maison à Baba Ali !

Suite aux fortes rafales de vent qui ont secoué la ville de Mascara durant les jours passés, un grand palmier datant de plusieurs décennies a cédé devant la force du vent et tomba raide sur le toit d’une maison a la rue Ibn Sina, la chute du palmier a causé plus de peur que de mal. En effet, les membres de la famille qui dormaient, ont vers 23h30 entendu un bruit qui a fait vibrer toute la maison, croyant à un tremblement de terre, tout le monde est dehors, et quelle fut leur surprise de voir le palmier sur le toit de la maison dans lequel ils dormaient, ils doivent leur salut au seigneur qui les a sauvé d’une mort certaine. Le palmier en question et selon certains témoignages a plus de cent ans d’âge. Les éléments de la protection civile se sont rendus sur place quelques minutes seulement après que le palmier est tombé tandis que les élus, ils n’ont pas bougé le petit doigt. Un vice président contacté à ce sujet répond ‘’ il faut attendre pour contacter les services des forêts pour nous autoriser à prendre le palmier’’. Et si le mur cède devant le poids du palmier d’une minute à l’autre que peut-il arriver ? Nos élus persistent dans la négligence.