MASCARA : Un nouveau siège pour la radio locale

Le président de l'assemblée populaire communale de Mascara, docteur Ameur Sid-Ahmed, vient d'annoncer en fin de semaine devant un parterre de journalistes que la radio locale aura incessamment son nouveau siège. La station régionale qui émet depuis le 27 juillet 2003 à partir de logements situés au quatrième étage d'un très ancien immeuble, s'avérant un local trop exigu, verra son problème réglé, puisqu'elle sera transférée prochainement dans un espace plus commode et plus aéré que lui cède la commune de Mascara. S’agissant de la bibliothèque communale "Meziane Daho", qui se trouve au niveau du quartier "la gare", le transfert se fera bien sur après qu'un service spécialisé de la direction générale eut inspecté les nouveau locaux.