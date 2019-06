MASCARA : Un nouveau maire pour l’APC de Tighennif

Durant la journée du mercredi 26 juin 2019, une réunion a eu lieu au niveau du siège de la wilaya sous la présidence du wali de Mascara, M.Baaich Abdelhamid , en présence du directeur de la réglementation et des affaires générales, le chargé de la gestion de l’APC de Tighennif et les membres de l’assemblée populaire communale de Tighennif, pour l’installation du nouveau maire, issu de l’assemblée élue . En ce sens, un élu en la personne de M. Hachemi Bekkara a été désigné en cette qualité après que l’APC y vécu un blocage qui a duré plus de12 mois. Le wali a instruit le nouveau P/APC de prendre dans l’immédiat ses fonctions et de relancer en urgence les projets demeurant à l’arrêt et qui pénalisent tant le quotidien des citoyens qui attendent depuis une amélioration du cadre de vie des lieux où ils vivent.