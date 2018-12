MASCARA : Un mort par asphyxie à Mohamadia

Malgré les campagnes de sensibilisation et les orientations pour les précautions à prendre durant les hivers, on signale un mort et deux dans un état de santé stationnaire. En effet, les éléments de la protection civile de la Wilaya sont intervenus au niveau du douar Bekhaitia 2 durant la nuit du 2 au 3 décembre 2O18 pour prendre en charge une personne âgée de 39 ans morte par le gaz de monoxyde provoqué par un appareil de chauffage et un enfant et sa mère amenés à l’hôpital de Mohamadia où ils sont sous contrôle médicale .