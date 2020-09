MASCARA : Un jeune tente de se suicider à l’aide d’un drap

Un jeune âgé d’environ 20 ans, a tenté de mettre fin à ses jours par pendaison. En effet, le jeune a tenté de suicider à l’aide d’un drap à l’intérieur du domicile familial, qu’il a selon des témoins de ses proches accroché à l’armoire. Heureusement que sa mère a entendu du bruit et a pu le secourir à la dernière minute. La victime a été transportée par la protection civile à l’hôpital ‘’Meslem’’ de Mascara et ses jours nous dit-on ne sont pas en danger. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité compétents pour élucider les causes exactes de cette tentative de suicide.