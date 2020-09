MASCARA : Un jeune arrêté pour falsification de permis de conduire

Les éléments de la brigade de la police judiciaire, de la deuxième sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un jeune âgé de 26 ans pour falsification d'un permis de conduire, et son usage pour le retrait d’une somme d’argent avec le chèque postal de son propriétaire, et ce, suite à un appel téléphonique du père du suspect indiquant que son fils avait volé des chèques postaux en vue de les utiliser pour retirer des sommes d’argent. Les éléments du dispositif sécuritaire déployés au niveau de la poste centrale au centre-ville de Mascara ont, après exploitation de la description du suspect, réussi à l’arrêter, en possession d’un nombre de chèques et d’un permis de conduire qu’il avait falsifié en y apposant sa photo afin de retirer une somme d’argent. Il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.