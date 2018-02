MASCARA : Un individu arrêté pour agression sur mineures

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la deuxième sureté urbaine de Mascara ont arrêté un individu âgé de 31 ans pour deux affaires de tentatives d’agression pour coups et blessures sur deux mineures n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans avec tentative de détournement en les menaçant à l’effet de commettre sur elles un acte d’attentat à la pudeur. Les faits des deux affaires distinctes remontent au mois de janvier écoulé, lorsque les éléments de la brigade de police judiciaire ont reçu, durant la première et la troisième semaine, deux plaintes faisant état d’agression sur deux mineures de la part d’un individu inconnu, lequel a tenté de les détourner en les menaçant à l’effet d’attenter à leur pudeur. Les éléments de la Brigade ont alors réussi à identifier et arrêter le suspect, après exploitation des renseignements et descriptions fournies par les deux victimes. Une enquête a alors été ouverte sur les faits qui lui sont reprochés avant qu’il ne soit présenté devant la justice qui l’a placé en détention.