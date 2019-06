Un mur s’est écroulé au niveau de la ville de Sidi Kada et a écrasé un enfant de 10 ans. En effet, ce mur qui présentait de larges fissures sur sa façade a fini par céder et a malheureusement écrasé mortellement un enfant de 10 ans qui était là. Le corps de la victime a été transporté par les éléments de la protection civile à la morgue de l’hôpital de Tighennif et une enquête fut ouverte par les services de la police pour élucider les causes exactes de cet accident.