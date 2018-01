MASCARA : Un dealer arrêté, et saisie de drogue

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la Brigade de Recherche et Intervention relevant du Service de wilaya de police judiciaire ont réussi à neutraliser un dealer âgé de 39 ans, avec la saisie d’une quantité de 19,3 grammes de kif traité, une somme d’argent de plus de 35 millions de centimes et des armes blanches prohibées, et ce, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du suspect à partir de son domicile familial sis à Ain Fekan. Les éléments de la Brigade ont alors mis en place un plan parfait en plaçant le suspect sous surveillance avant de procéder à son arrestation. La perquisition de son domicile a permis de mettre la main sur une quantité de kif traité en forme de morceaux préparés à la vente et pesant au total 19,3 grammes, ainsi qu’une somme d’argent revenu de cette activité illicite et deux armes blanches prohibées. Le mis en cause a été conduit au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte. Il a ensuite été présenté devant la justice qui l’a placé en détention.