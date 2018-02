MASCARA : Un corps inerte découvert dans un véhicule

Les éléments de la protection civile ont été avisés qu’un corps sans vie se trouve à l’intérieur d’un véhicule de marque Renault ‘’Symbol’’ au niveau du boulevard ‘’Larbi Ben M’hidi’’, la découverte a été faite le 6/O2/2O18 vers 7 heures du matin et la personne fut identifiée comme étant le dénommé B.K âgé de 42 ans gardien de nuit au niveau d’un verger d’Oranger. La victime porte une blessure profonde au niveau de la tête. Le corps de la victime fut transporté à la morgue de l’hôpital de la ville et une enquête est ouverte par les éléments de la police pour élucider les causes exactes de la mort.