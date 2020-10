MASCARA : Trois arrestations et saisie d'hallucinogènes

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de la 1ere sûreté urbaine de Mascara, ont arrêté un trafiquant de psychotropes, âgé de 36 ans, lors de patrouilles de sécurité à travers les rues du centre-ville, en vue d’un contrôle et examen d’identité. Ce dernier a alors été pris en flagrant, en possession de 50 comprimés hallucinogènes. Une fois les procédures d’enquête accomplies, il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention. Toujours à Mascara, les éléments de la brigade de police judiciaire de la deuxième sûreté urbaine, ont mis sous surveillance deux autres trafiquants âgés de 25 et 33 ans, suite à des renseignements au sujet de leur activité illicite. Ils ont été arrêtés au centre-ville, l'un d’eux pris en flagrant délit de détention de 55 comprimés hallucinogènes et d’une somme d’argent. Ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.