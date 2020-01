MASCARA : Trois arrestations et saisie d’hallucinogènes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de recherches et d’intervention de Mascara ont réussi à arrêter trois individus, avec la saisie d’une quantité de ces substances toxiques, lors de deux descentes effectuées dans leur périmètre de compétence. En effet, la première opération a permis d’arrêter un individu âgé de 51 ans, avec la saisie de 30 comprimés hallucinogènes de divers types, ainsi que d’une somme d’argent revenu de ce trafic illicite, et ce suite à des renseignements parvenus aux éléments de la brigade au sujet de l’activité illégale du suspect au niveau d’une rue de la ville de Mascara. Le mis en cause a été placé sous surveillance avant d’être arrêté en flagrant délit de détention de 20 comprimés de Kyétil et d’une somme d’argent. Les éléments de la brigade ont ensuite procédé à la perquisition du domicile du suspect, ce qui a permis de retrouver une autre quantité de 10 comprimés de divers types, soit un total de 30 comprimés saisis. Et lors d’une seconde descente, les éléments de la brigade ont arrêté deux autres trafiquants suite à l’exploitation de renseignements indiquant qu’un individu âgé de 25 ans transportait une quantité de comprimés hallucinogènes à bord de son véhicule, à l’effet de les revendre dans la ville de Mascara. La surveillance du suspect a permis de le prendre en flagrant délit entrain de remettre un objet suspect à un autre mis en cause âgé de 40 ans. Les deux suspects ont été arrêtés avec la saisie de 20 comprimés d’Ecstasy et d’une somme d’argent. Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des trois suspects, en vertu desquelles ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention. B. Boufaden