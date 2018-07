MASCARA : Scandale sexuel à Tighennif

Les scandales sexuels n’arrêtent pas d’occuper la scène populaire, en particulier au niveau des APC, où c’est devenu fréquent que des P/APC et des secrétaires généraux de pratiquer l’adultère ouvertement et sans scrupule. En effet, après Sidi Bel-Abbès, Constantine, c’est au tour de la ville de Tighennif de connaitre cette pratique où le SG de l’APC de Tighennif a été pris en flagrant délit d’adultère avec l’une de ses employés, chez elle par les éléments de la police qui ont agi sur information. Les deux mis en cause ont été présentés par devant le tribunal de Mascara qui les a placés sous mandat de dépôt en attendant d’être jugés.