MASCARA : Saisie de produits d'hygiène et alimentaires périmés

Agissant sur des informations, faisant état de l'existence d'un entrepôt au douar Nouari Hamou relevant de la commune de Mascara, abritant du matériel d'hygiène et des denrées alimentaires périmées, et après les procédures légales et sur autorisation de perquisition délivrée par le procureur de la République près le tribunal de Mascara, les éléments de la gendarmerie nationale de Mascara en collaboration avec des représentants du bureau d'hygiène de la commune de Mascara, et de la direction du commerce, ont fait une descente audit entrepôt. Ils ont pu y trouver et saisir; 1.164 unités d'un litre contenant un liquide lave-mains, 672 unités d'un litre de liquide détergent lave-sol, ainsi que 144 sachets d'un kilogramme de couscous, 2580 sachets "chips" de 12 grammes et 45 grammes, 200 kilogrammes d'arachide, 1740 morceaux de gâteau et 2000 bouteilles d'un litre et demi de citron. A cela s’ajoutent des produits pharmaceutiques comme 100 flacons de sérum glucosé avec la saisie de 600 flacons de pulvérisateur à pression. La valeur de la marchandise saisie a été estimée à plus de 354.600 dinars.