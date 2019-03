MASCARA : Saisie de près de 03 kg de kif traité

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du Service de wilaya de police Judiciaire à la sureté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter deux dealers de stupéfiants âgés de 31 et 40 ans, avec la saisie de près de 03 kilogrammes de kif traité et d’une somme d’argent revenu de ce trafic illicite, et deux véhicules utilisés dans le transport et la vente illicite de ces substances toxiques. L’arrestation a eu lieu suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la Brigade indiquant qu’un individu transportait une quantité de stupéfiants à bord d’un véhicule vers la ville de Mascara. Un plan parfait a été mis en place à travers l’intensification des contrôles de véhicules suspects au niveau des accès de la ville de Mascara. Les éléments de la Brigade ont réussi à appréhender le véhicule suspect au niveau de l’entrée Ouest de la ville. La fouille au corps du conducteur a permis de retrouver en sa possession une somme d’argent. A l’intérieur du véhicule, une quantité de stupéfiants, dissimulée dans un sac-à-dos et représentant 30 plaquettes de kif traité pesant au total 2777 grammes, a été retrouvée. Les éléments de la Brigade ont ouvert une enquête ayant abouti à l’arrestation d’un autre suspect et à la saisie d’un second véhicule. Après accomplissement des procédures d’enquête, les deux suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.