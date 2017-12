MASCARA : Saisie de plus de 4000 unités de boissons alcoolisées

En effet, les services de la Septième sureté urbaine ont réussi à saisir une quantité importante de 2360 unités, suite à l’exploitation de renseignements indiquant l’existence d’un véhicule chargé d’une quantité de boissons alcoolisées à l’effet de les revendre dans la ville de Mascara. Les patrouilles ont alors été intensifiées à travers les rues de la ville à la recherche du véhicule en question. De plus, un barrage de sécurité a été dressé au niveau duquel les éléments du service ont intercepté le véhicule suspect dont le conducteur a refusé de se soumettre au signal de Halte avant de s’arrêter et prendre la fuite. La dite quantité a alors été saisie et une enquête a été ouverte. Par ailleurs, les éléments de la sixième sureté urbaine ont réussi à saisir une autre quantité de 1344 unités, suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments du service au sujet de l’existence d’un camion chargé d’une quantité de boissons alcoolisées. Un barrage a alors été dressé au niveau de l’entrée nord de la ville de Mascara à travers lequel le véhicule suspect a été appréhendé. Le contrôle du camion en question a permis de mettre la main sur une quantité importante de boissons alcoolisées soit 56 cartons contenant un total de 1344 unités dissimulées dans le camion sous des sacs de farine. Le conducteur et son compagnon ressortissant étranger asiatique, âgés de 57 et 52 ans, ont été arrêtés et une enquête a été ouverte. Dans le même contexte, les éléments de la brigade de police judiciaire de la première sureté urbaine ont arrêté deux vendeurs illicites âgés de 24 et 30 ans avec la saisie de 300 unités, lors d’une descente à Baba Ali, ce qui a permis de mettre la main sur 12 cartons. Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des suspects qui furent présentés devant la justice.