MASCARA : Saisie de kif à Mohamadia

Les éléments de la brigade mobile de police judiciaire de Mohamadia ont réussi à arrêter deux trafiquants de stupéfiants, âgés de 20 et 48 ans, avec la saisie de plus de 93g de kif traité, suite à l’exploitation de renseignements qui leur sont parvenus au sujet de l’activité illicite des deux suspects à travers les quartiers de la ville de Mohamadia en utilisant un véhicule. Un plan a été mis en place en multipliant les patrouilles de sécurité à travers les quartiers de la ville, ce qui a permis aux éléments de la brigade, après avoir exploité les renseignements du véhicule, à l’appréhender avec les deux suspects à bord. A l’intérieur du véhicule, les policiers ont retrouvé une plaquette de kif traité pesant 93,3 grammes. Les deux suspects ont été conduits au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte sur l’affaire. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à l’encontre des deux mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.