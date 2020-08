MASCARA : Saisie de boissons alcoolisées et 5 arrestations

Lors de deux descentes effectuées, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant de la sûreté de wilaya de Mascara, ont arrêté cinq vendeurs illicites de boissons alcoolisées. En effet la première opération qui est intervenue suite à la perquisition du domicile familial du premier suspect situé à la cité 936 logements au centre-ville de Mascara, qu'il utilisait comme entrepôt pour stocker et revendre les boissons alcoolisées, a permis de l’arrêter avec son complice et saisir 216 unités de marque ‘’Beaufort’’. Et pas loin de Mascara, et lors d’une seconde descente à Mamounia, trois autres suspects ont été arrêtés, avec la saisie de 48 unités de boissons alcoolisées et d’une somme d’argent. Les cinq suspects, ont été présentés devant la justice.