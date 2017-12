MASCARA : Saisie de 2360 unités de boissons alcoolisées

Les services de la septième sûreté urbaine ont réussi à saisir une quantité importante de 2360 unités, et ce, suite à l’exploitation de renseignements indiquant l’existence d’un véhicule chargé d’une quantité de boissons alcoolisées à l’effet de les revendre dans la ville de Mascara. Les patrouilles ont été intensifiées à travers les rues de la ville à la recherche du véhicule en question. De plus, un barrage de sécurité a été dressé au niveau duquel les éléments du service ont intercepté le véhicule suspect dont le conducteur a refusé d’obtempérer au signal de Halte avant de s’arrêter et prendre la fuite. Le contrôle du véhicule a permis de mettre la main sur une importante quantité de 2360 unités de boissons alcoolisées qui ont été saisies. Une enquête a été ouverte en vue d’arrêter les suspects et les mettre aux mains de la justice.