MASCARA : Saisie de 2000 unités d’alcool à Mohamadia

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la sureté de Daïra de Mohammadia à Mascara ont réussi à saisir une quantité importante représentant 2027 unités de divers types, et ce, suite à une opération d’envergure menée à travers la cité Kaddour Belkaim dans la ville de Mohammadia, avec la participation des forces de police relevant des différents services de la Sureté de Daïra à savoir la Brigade de Police Judiciaire de la Sureté de Daïra, la première sureté urbaine et la B.M.P.J. durant cette opération, des perquisitions ont été effectuées à travers la dite cité, après exploitation de renseignements indiquant que 03 suspects se trouvaient en possession de quantités de boissons alcoolisées qu’ils avaient l’intention de revendre illicitement à partir de leurs domiciles familiaux. Les procédures légales ont alors été accomplies et trois perquisitions ont été effectuées. La première a permis de mettre la main sur 1548 unités de divers types, la seconde s’est soldée par la saisie de 479 autres unités d’alcool, alors que la troisième a été négative. Une enquête a alors été ouverte dans l’attente de l’arrestation des deux suspects qui restent en fuite.